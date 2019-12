Laura Smet : "Une fille qui se prend un mur" depuis deux ans

Faire la promotion d'un film qui parle de la famille sans parler de la sienne, un exercice périlleux. C'était pourtant la règle que Laura Smet s'était fixée avant de répondre aux questions de ELLE. Mais l'actrice de 36 ans, à l'affiche de La sainte famille (en salles le 25 décembre), ne l'a pas totalement respectée.

Dans l'entretien dévoilé vendredi 20 décembre 2019, il n'est pas question de déballage sur l'affaire de l'héritage de son père Johnny Hallyday - décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé - mais de distiller quelques phrases concernant son ressenti.

Depuis quelque temps, les relations avec Laeticia Hallyday se sont apaisées, la veuve de Johnny Hallyday ayant tendu plusieurs fois la main à Laura Smet et David Hallyday pour engager un nouveau dialogue, plus sain. Les deux grands enfants du Taulier sont eux aussi allés dans ce sens. Mais malgré cet apaisement nécessaire, ces deux dernières années ont laissé des traces sur Laura Smet. "Je fais ce qui me semble bon et juste pour les gens que j'aime. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que c'est ma seule vérité. C'est juste la parole d'une fille qui se prend un mur, et qui essaie de faire avec, le mieux possible", confie la comédienne à ELLE.

Quelques phrases plus loin, Laura Smet s'explique sur son caractère combatif qu'elle ne considère pas lui être propre. "La vérité, c'est qu'on est tous des combattants. La société n'est pas facile en ce moment, et, intimement, on se débat tous dans une réalité pas toujours rose. On se débrouille avec ça. On n'a qu'une seule vie", explique-t-elle avec une once de fatalisme.

Parce que la mort de son père continue de la bouleverser, il n'est pas rare que la petite soeur de David Hallyday se laisse submerger par l'émotion et par la nostalgie. Comme le jour de ses 36 ans, fêtés le 15 novembre dernier alors qu'elle réalisait son shooting pour ELLE dans une maison située à 2 heures de Paris. "Y'a des jours où ton absence se fait plus lourde, 'happy birthday ma fille' tu m'aurais dit :) ton rire me manque aujourd'hui #birthday #family #amourinconditionnel", avait publié la fille de Nathalie Baye sur Instagram avec une photo d'elle enfant avec son papa.