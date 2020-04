Laura Tenoudji dévoile son rituel du soir avec son mari Christian Estrosi

En mars, Laura Tenoudji et son mari le maire (Les Républicains) de Nice, Christian Estrosi, révélaient avoir contracté le coronavirus. Après avoir été traités, avec l'aide de la clivante chloroquine, les amoureux sont remis sur pied et chacun est de retour au travail. Interrogée par Gala, la journaliste et chroniqueuse a donné de ses nouvelles. Confinée dans le Sud, elle travaille et profite de son clan...

Laura Tenoudji est désormais en pleine forme après avoir vécu des moments pénibles à cause du Covid-19. Mais hors de question pour la chroniqueuse de Télématin de se plaindre ! "Nous n'avons jamais été hospitalisés. Ce serait malhonnête et irrespectueux de dire que c'était difficile, a-t-elle expliqué, ajoutant qu'elle ne regrette pas d'avoir pris le traitement à la chloroquine car deux jours après le début du protocole, elle n'avait "plus rien". "Mais ce n'est que mon témoignage, celui de mon mari, et de deux ou trois personnes qui ont ressenti des effets similaires", ajoute la femme de 44 ans.

Laura Tenoudji a donc depuis repris une vie presque normale, à Nice, avec son mari Christian Estrosi ; la résidence de l'actuel maire a récemment été visitée par des cambrioleurs. "On travaille quasiment dans la même pièce. Je lui transmets les belles initiatives que je repère pour que les Niçois puissent en bénéficier le plus vite possible. Et cela fait caisse de résonance avec tous les Français. On ne termine jamais nos journées sans regarder un film ensemble", a-t-elle confié. Un joli rituel pour se retrouver loin des médias ou de la politique.

Pendant qu'elle vaque à ses occupations - pour Télématin, Sud Radio ou encore La Tribune - ses enfants sont occupés par d'autres activités. "J'ai trouvé une prof d'anglais qui, chaque jour, donne à Milan [10 ans, né d'une précédente relation, NDLR], un cours via l'appli Zoom, ça rythme ses journées", a confié Laura Tenoudji. En revanche, il faut aussi garder un oeil sur la petite Bianca, 2 ans et demi, qui "veut sortir" et ne comprend pas trop le confinement. Mais qu'à cela ne tienne, avec ses deux parents à la maison, elle vit le "luxe" de pouvoir profiter d'eux un peu plus qu'en temps normal.