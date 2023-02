Laure Boulleau change radicalement de coupe de cheveux avant l'affrontement OM-PSG !

Match de gala hier soir en Ligue 1 avec l'affrontement le plus attendu chaque année, puisque l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain. Cette saison, les supporters sont gâtés puisqu'ils ont eu le droit à trois matchs entre les deux formations. Il y a quelques jours, les Marseillais se sont imposés avec beaucoup d'autorité en Coupe de France et s'avançaient donc très confiants pour ce match qui sentait la poudre. Peut-être trop confiants d'ailleurs, puisque le retour de Kylian Mbappé a totalement changé la donne et les Parisiens ont littéralement surclassé les coéquipiers de Matteo Guendouzi en s'imposant facilement 3 buts à 0.

Un match que tous les spécialistes ont suivi avec intérêt, à commencer par l'ancienne star de l'équipe de France, Laure Boulleau. La jolie blonde de 36 ans a parfaitement su mener son après-carrière en devenant l'une des consultantes les plus populaires de France. Depuis plusieurs années maintenant, elle officie le week-end dans le Canal Football Club, l'émission de Canal+ consacrée à l'actualité de la Ligue 1 et présentée par Hervé Mathoux. Pour ce choc au sommet entre le PSG et l'OM, la grande sportive, qui a un sacré goût pour les voyages, avait décidé d'opérer un petit changement capillaire pour cette soirée de gala.

Un essai capillaire parti pour durer ?

Les téléspectateurs ont eu la surprise de voir Laure Boulleau avec de jolies tresses collées et visiblement cela lui a bien plu. Sur son compte Instagram, où elle se montre très active et où elle est suivie par plus de 740 000 abonnés, l'ancienne footballeuse a reposté plusieurs photos de son nouveau look dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Des admirateurs visiblement conquis par ce changement, puisqu'ils sont plusieurs à avoir publié des photos d'elle dans l'émission du 26 février.