Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) ont dupé la prod' : comment ils ont été démasqués

Laure et Matthieu sont des petits cachottiers. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 (M6), qui attendent leur premier enfant, ont eu un rendez-vous secret au retour de leur lune de miel. Interrogés par Purepeople, les futurs parents se sont confiés sur leur stratagème.

C'est devant les caméras que les deux participants compatibles à 79% ont appris leur participation à l'émission, se sont mariés et ont vécu leur lune de miel. Mais Laure et Matthieu souhaitaient avoir un peu de temps pour eux une fois leur voyage de noces terminé. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu comme l'a confié le charmant brun : "J'avais proposé à Laure de venir passer le week-end chez moi et les cameramen voulaient absolument filmer. Donc j'ai dit à la production que finalement, je ne pouvais pas et qu'on allait reporter. J'ai donc dit au revoir à Laure et à la production, puis j'ai demandé au taxi de faire le tour du quartier pour venir ensuite récupérer Laure et fuguer tous les deux uniquement."

L'air de rien, il a donc quitté son épouse ainsi que l'équipe de tournage. Pendant ce temps Laure, qui était dans la confidence, se changeait. "Je suis sortie par une deuxième petite porte après et on est passés en taxi devant les caméras et tout. On s'est cachés. La prod' l'a découvert quand Matthieu est venu chez moi. Il y avait des photos imprimées et des photos de ce fameux week-end secret. Notre journaliste nous a dit : 'Ah elle est chouette cette photo, mais c'est le chien de qui ?' Donc on a été obligés d'avouer", a poursuivi la belle blonde.

Malgré tout Matthieu l'assure, la production n'a pas été fâchée bien longtemps : "Au final, ça les a fait plus rire qu'autre chose parce que c'était dans la continuité de notre relation un peu fofolle." Une belle histoire que Laure et lui pourront raconter à leur petite fille.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com