Laure (Koh-Lanta 2021) en couple ou célibataire ? "Le destin fait bien les choses..." (EXCLU)

Elle a été (presque) au bout de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Laure a été contrainte de quitter le jeu à l'issue de la course d'orientation, épreuve perdue. Elle n'affrontera pas Maxine, Jonathan et Lucie sur les poteaux, mais garde un très beau souvenir de son joli parcours dans le jeu de TF1. Koh-Lanta a changé la vie de Laure ! Mais pas forcément sur tous les points... En interview pour Purepeople.com, l'agricultrice répond à la questions que beaucoup se posent : est-elle en couple ou célibataire ?

Lors de l'épreuve du tir à l'arc, Jonathan casse la flèche de Laure, l'empêchant de bénéficier d'un appel à ses proches. Il explique que, contrairement à d'autres candidats encore en jeu, la jeune femme n'a ni enfant ni compagnon. Aujourd'hui, rien a changé. "Je suis toujours célibataire, mais c'est un choix !", lâche-t-elle dans un éclat de rire.

Laure (Koh-Lanta) célibataire et bientôt dans L'amour est dans le pré ?

Célibataire, mais pas forcément à la recherche du grand amour. "Pour l'instant, je ne cherche pas. Je suis bien comme ça. Et je pars du principe que le destin fait bien les choses donc de toute façon, ça arrivera tout seul, estime la grande copine de Maxine, qui est en couple avec un tennisman professionnel. Pas besoin de se presser, de regarder sur les réseaux si quelqu'un nous plait..."

Peut-être que l'agricultrice de 25 ans pourrait alors chercher sa moitié sur M6, dans L'amour est dans le pré, émission de dating présentée par Karine Le Marchand... C'est non, même pas en rêve ! "Non, non, non ! Je veux trouver l'amour en privé, pas en public !", balance Laure.

