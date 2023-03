Laure Manaudou comblée auprès de son mari Jérémy Frérot : rare photo posée à deux pour lui témoigner son amour

Il y a des journées qui comptent un peu plus que d'autres dans une année et ce 17 mars a une saveur particulière pour Laure Manaudou et sa famille puisque son mari, Jérémy Frérot, fête aujourd'hui ses 33 ans. L'ancien membre du duo Fréro Delavega va certainement passer sa journée en famille, lui qui est installé avec l'ancienne nageuse de 36 ans du côté du Bassin d'Arcachon avec leurs enfants. D'une première union avec Frédérick Bousquet, la native de Villeurbanne (Rhône) est devenue mère de Manon (12 ans), avant d'avoir deux garçons, Lou (5 ans) et le petit dernier né en janvier 2021, avec le chanteur.

Tout semble parfaitement se passer pour la petite famille en Gironde et Laure Manaudou n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Récemment, elle s'est montrée très fière de la petite Manon, qui a développé une véritable passion pour les chevaux. La jeune fille est inscrite dans un centre équestre et sa mère l'accompagne régulièrement pour assister à ses leçons et prendre photos et vidéos d'elle sur son cheval. Pour Lou en revanche, c'est plutôt le rugby qui semble l'animer. Le petit garçon n'a pas choisi la natation comme sa mère, mais plutôt un sport collectif et le plus populaire dans la région où il habite.

Une belle journée à la plage pour Laure et Jérémy

Une famille de sportif donc et qui va pouvoir célébrer l'anniversaire de Jérémy Frérot ce vendredi 17 mars. Pour démarrer les festivités de la journée, Laure Manaudou lui a déjà offert son premier cadeau virtuel en publiant une jolie story (qui est à retrouver dans le diaporama) de son mari, avec qui elle est mariée depuis 2018, et d'elle lors d'une belle journée au bord de l'eau. Sur le cliché qui ne semble pas dater d'hier, on peut voir le chanteur les cheveux mouillés tandis que la championne olympique le regarde avec beaucoup d'amour. "Bon anniversaire", écrit-elle simplement, en ajoutant une série de coeurs rouges.

Une belle manière de démarrer la journée de la part de Laure Manaudou, qui n'a certainement pas oublier de fêter l'anniversaire de son amoureux !