Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Adorable moment de complicité avec Lou, cheveux longs et "fan" de son papa

Laure Manaudou et Jérémy Frérot peuvent être fiers d'être à la tête d'une adorable petite famille. Ce samedi 10 septembre, l'ancienne championne olympique de natation a partagé une vidéo beaucoup trop craquante de son fils Lou (né le 18 juillet 2017 de son union avec le chanteur Jérémy Frérot) en train d'encourager son papa en pleine prestation au Festival ODP Talence, non loin de chez eux. "1er fan" écrivait-elle en story Instagram alors qu'on aperçoit le petit garçon au premier plan en train d'assister à la performance depuis les platines, derrière les spectateurs.

Cette fois-ci, c'est un joli cliché de leur tout dernier (né le 9 janvier 2021 mais dont le prénom n'a toujours pas été dévoilé) que la soeur de Florent Manaudou postait sur ses réseaux sociaux l'autre jour. On voyait alors le petit brun, de dos, en train de marcher en direction de l'océan, alors qu'il apparaissait très bronzé. Depuis qu'ils sont installés ensemble en Gironde, terre de naissance de l'ancien candidat de The Voice, le couple a pris pour habitude de profiter pleinement des richesses que leur offre la nature environnante, à travers des virées à la plages, des balades ainsi que des soirées et des pique-niques.

Sous les flammes

Les deux tourtereaux ont fait du bassin d'Arcachon leur deuxième maison, dans laquelle ils ont tous leurs repères, à commencer par le bar-restaurant du chanteur, Le Pestacle, là où ils retrouvent régulièrement leurs proches et où l'artiste de 32 ans se produit. C'est donc avec une immense peine qu'ils ont vu les incendies ravager la région cet été, et notamment l'un de leur restaurant préféré qui est parti en fumée. Ils ont même été contraints d'être provisoirement évacués de leur maison avant de finalement pouvoir y retourner.

Un moment difficile qui semble désormais derrière eux. Ils ont notamment su compter sur le soutien de leurs proches et ainsi que de leurs fans pour tourner la page et profiter malgré tout de leur été et du cadre qui reste idyllique malgré les dégâts.