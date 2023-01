Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Rare et tendre photo de leur fils Lou, très pensif en plein voyage

Ce vendredi 13 janvier, Laure Manaudou s'est emparée de son compte Instagram pour partager dans sa story une tendre photo de son fils Lou, né le 18 juillet 2017 de son union avec le chanteur Jérémy Frérot (le couple accueillait un second enfant le 9 janvier 2021, ndlr). On l'aperçoit notamment, dans un pull représentant les super-héros de la franchise Marvel, en train de regarder par la fenêtre, à bord d'un train. Très pensif, il tient dans sa main un feutre, qu'il semblait utiliser pour faire du coloriage, avant d'être finalement distrait par le paysage.

Récemment, elle partageait une photo de son fils sur le réseau social, en train d'essuyer ses larmes avec ses mains, après avoir perdu un match de rugby avec l'Union Bordeaux Bègles (UBB). "L'échec fait partie de la réussite", écrivait l'ancienne nageuse, elle qui a certainement dû rencontrer quelques échecs dans sa carrière, avant de finalement se relever et remporter pas moins de trois médailles olympiques, six médailles mondiales et treize médailles européennes.

Des enfants sportifs

Un parcours qui pourrait notamment inspirer le petit Lou, lui qui a la chance d'évoluer dans l'un des clubs de rugby les plus réputés de Gironde. Département qui, pour rappel, avait énormément souffert cet été à cause des terribles feux de forêts qui avaient tout ravagé sur leurs passages. A tel point que Laure Manaudou et sa famille avaient été contraints d'évacuer leur maison en urgence en plein mois de juillet. Tout est heureusement rentré dans l'ordre depuis.

A noter que Laure Manaudou est également la maman de Manon (12 ans), née de son ancienne relation avec l'ex-nageur Frédérick Bousquet. Une pré-adolescente qui, elle aussi, se passionne pour le sport, puisqu'elle pratique du skate. Reste à savoir désormais si les enfants de l'ex-nageuse décideront de poursuivre dans leurs disciplines respectives ou s'ils préféreront au contraire se tourner vers une autre activité. Affaire à suivre !