Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet déclare sa flamme à son "éternelle" Jessica pour la Saint-Valentin

Cela fait seulement quelques mois qu'il a retrouvé l'amour, mais Frédérick Bousquet semble plus amoureux que jamais. Le 21 novembre 2022, l'ancienne star de la natation annonçait via les réseaux sociaux être en couple avec une jolie brune qui se trouve être Jessica Sow, une sublime mannequin qui travaille entre Paris et Milan. "À toi, à nous et à notre amour", écrivait-il sur un selfie du couple. Depuis, tout semble aller pour le mieux entre les deux tourtereaux, qui partagent beaucoup de moments ensemble.

Il y a quelques jours, le couple s'est offert une belle promenade en compagnie de Manon, la fille que Frédérick Bousquet a eu avec Laure Manaudou. Une grande adolescente de 12 ans, qui fait le bonheur de son père, qui a la chance de pouvoir la garder pendant les vacances scolaires. "Encore une journée au paradis...", a écrit l'ancien nageur de 41 ans sur sa photo. Une journée où il était également avec sa nouvelle compagne, mère d'une jeune fille elle aussi, et qui ne quitte plus son nouveau chéri. La Saint-Valentin a donc été l'occasion pour eux de clamer leur amour sur les réseaux sociaux.

Frédérick et Jessica, l'amour à la montagne

Suivi par près de 35.000 abonnés, Frédérick Bousquet a publié dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), un joli selfie de Jessica et lui, depuis la station de ski de Serre Chevalier (Hautes-Alpes). "Joyeuse Saint-Valentin mon éternelle", ajoute l'ancien nageur, tout sourire sur la photo. C'est ensuite la jeune maman qui a publié à son tour un beau message pour celui qui partage sa vie depuis plusieurs mois maintenant. "Joyeuse Saint-Valentin mon éternel", écrit-elle à son tour sur une jolie vidéo où l'on voit défiler de nombreuses photos de son couple. Des moments de vie à deux, mais également en compagnie de Manon et de la fille de Jessica, qui montrent bien toute la complicité qui les unit.

Très amoureux de sa belle Jessica, Frédérick Bousquet n'a pas hésité à lui déclarer sa flamme une nouvelle fois sur Instagram. Le sportif nage dans le bonheur depuis sa rencontre avec sa nouvelle compagne et la Saint-Valentin était le moment idéal pour rappeler à sa chère et tendre à quel point il tient à elle.