Laure Manaudou sublime et sculptée pour des vacances sans Jérémy Frérot

Laure Manaudou n'est pas du genre à tenir en place, plutôt à parcourir le monde et ce même si elle n'est plus une athlète professionnelle. L'ancienne nageuse de 33 ans a toujours la bougeotte et c'est à nouveau à des milliers de kilomètres de la France qu'elle se trouve.

Celle qui est devenue championne olympique à Athènes en 2004 profite de quelques jours de détente à Bali, en Indonésie. Un voyage qu'elle a choisi de documenter sur sa page Instagram. Les 127 000 personnes qui la suivent ont ainsi découvert que Laure Manaudou était partie avec des amis et qu'elle se plaisait dans ce décor de rêve fait de ciel bleu et de mer turquoise. Sur l'une des photos qu'elle a publiées le dimanche 23 février 2020, la grande soeur de Florent Manaudou apparaît dans un petit short en jean et une brassière noire. L'ancienne nageuse affiche une sublime silhouette sculptée et musclée ainsi qu'un ventre plat qui met une nouvelle fois à mal les rumeurs d'une nouvelle grossesse. "Sea, friends and sun", a-t-elle commenté en légende. Elle s'est ensuite affichée dans un petit short noir et un chemisier manches courtes aux côtés d'une amie.