Laure (Mariés au premier regard) enceinte : sa fin de "grossesse très spéciale", révélations

Le grand jour approche pour la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6). Laure est enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Matthieu. Et, à trois semaines du terme, elle a confié comment elle se sentait à ses abonnés.

Ce lundi 26 juillet 2021, l'ancienne championne de natation a partagé des photos d'un shooting de grossesse réalisé avec son cher et tendre. Elle est sublime en robe, lui en pantalon à pince et t-shirt. En légende, elle a fait part de son excitation d'accueillir bientôt leur petite fille, dont le prénom commence par la lettre L. Elle a également évoqué sa "grossesse très spéciale" puisque durant six mois, elle n'a pu la révéler au grand jour. La belle blonde est tombée enceinte deux mois après son mariage avec Matthieu. Mais elle devait attendre la fin de la diffusion, mi-mai, pour enfin annoncer la bonne nouvelle. "Dernière ligne droite (DPA : 18.08) et pourtant, j'ai l'impression que cette grossesse est interminable ! Baby L commence à être à l'étroit, la fatigue se fait ressentir, les insomnies, les douleurs aussi... mais bientôt tu sera là et on pourra commencer cette vie à 3 (4 avec Niñou [leur chien, NDLR] - Mais ça rimait pas). En tout cas, vu comme tu bouges, tu as l'air aussi impatiente que nous", a-t-elle poursuivi.