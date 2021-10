Laure (Mariés au premier regard) harcelée par un homme : des messages dégoûtants dévoilés

La joie des réseaux sociaux. Depuis qu'elle a été révélée dans Mariés au premier regard 2021 (M6), Laure est très proche de ses abonnés. Régulièrement, elle partage des stories pour donner de ses nouvelles et celles de son mari Matthieu et leur petite Lya (bientôt âgée de 2 mois). Mais mardi 19 octobre, c'était un post un peu particulier (et écoeurant surtout !).

Régulièrement, des internautes réagissent aux publications de Laure. Et certains envoient parfois des messages déplacés. Comme cet homme qui s'est permis de lui faire du gros rentre-dedans, à plusieurs reprises. "Je t'imagine en train de toucher tes cheveux. Je touche tes lèvres avec les deux doigts et je les mets dans ta bouche", "regarde comment tu es debout avec ton ventre sexy", "ton joli cou large mérite des baisers. J'ai envie de prendre ton cou avec ma main et on flirte", peut-on notamment lire sur la capture d'écran dévoilée par la belle blonde. Et la personne en question s'est permise d'employer des mots plus trash, que nous n'écriront pas ici.

Répugnée, Laure a précisé que l'homme lui avait envoyé des centaines de messages comme ceux-là. "Ça dégoûte", a-t-elle conclu. Sans doute finira-t-elle par le bloquer. Elle préfère en tout cas se concentrer sur l'essentiel : sa famille. Lors du tournage de Mariés au premier regard, elle s'est unie à Matthieu, avec lequel elle était compatible à 79%. Et, deux mois après le mariage, la jeune femme est tombée enceinte. Bien que leur relation soit récente, les tourtereaux ont pris la décision de garder le bébé. Et depuis sa naissance, ils nagent encore plus dans le bonheur. Désormais, la maman a un objectif : perdre le poids qu'elle a pris durant sa grossesse.