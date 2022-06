Laurence Boccolini et l'infertilité : rares confidences sur sa souffrance et son traitement

Laurence Boccolini a décidé de percer la carapace ! Invitée de Jordan De Luxe pour son émission Chez Jordan, le rendez-vous de Télé Loisirs, l'animatrice de 59 ans s'exprime comme rarement sur sa vie privée. Elle s'est par exemple confiée sur son divorce avec Mickaël Fakaïlo, dont la grande différence d'âge a vraisemblablement conduit à la rupture. Il n'empêche que les deux ex sont toujours en bons termes pour le bien de leur fille Willow (8 ans). Un enfant que le couple a eu du mal à accueillir. En effet, Laurence Boccolini a révélé être infertile en 2008 dans son livre Puisque les cigognes ont perdu mon adresse. A travers cet ouvrage poignant, elle expliquait s'être tournée plusieurs fois vers la fécondations in vitro (FIV) dans l'espoir de fonder une famille.

Une période très compliquée et dont le souvenir est encore douloureux. A l'époque, elle présente le jeu Maillon Faible et "vit super mal" son traitement. "On n'est pas accompagnés du tout. Un couple qui vit ça, je suis de tout coeur avec eux", a-t-elle déclaré à Jordan De Luxe. Ainsi, aujourd'hui, après tant de combat pour devenir mère et après avoir finalement opté pour l'adoption, Laurence Boccolini ne souhaite se consacrer qu'au bonheur de sa fille. "Il n'y a pas de place, tout est Willow", a-t-elle assuré. C'est justement pour son épanouissement que l'animatrice refuse de dévoiler le visage de son enfant sur les réseaux sociaux. "Je veux qu'elle soit tranquille, je veux qu'on lui foute la paix à l'école", a-t-elle lâché.

Rappelons qu'en 2020 déjà, la remplaçante de Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place évoquait son parcours semé d'embûches à travers un post Instagram. "Je n'ai rien oublié de ces années. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fallu traverser et rien ni personne n'effacera ces années de combat douloureux ou la tristesse et le sentiment d'injustice remplissaient les jours comme les nuits... Courage à ceux qui vivent cette situation. Je pense à vous", écrivait-elle à l'occasion de la semaine de sensibilisation autour de l'infertilité.