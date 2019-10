Laurence Boccolini se dévoile sous toutes "les facettes" et assume de vieillir

Plus heureuse qu'a 20 ans ? Laurence Boccolini est au top et le clame. La mythique animatrice du Maillon faible, récemment vue dans Je suis une célébrité, sortez-moi de la !, a posté sur son compte Instagram un message sur le mode pensée positive.

Samedi 19 octobre 2019, Laurence Boccolini s'est adressée à ses 107 000 abonnés sur son compte où elle est très active en diffusant un montage photo d'elle la représentant dans diverses poses. En légende elle écrit : "Les différentes facettes de Miss L... qu'elles soient toutes bienveillantes pour jouer toujours dans la sérénité. Il n'y a ni avant / après. Ni transformation ni magie ni miracle. C'est moi et toujours moi, la même , celle qui continue sa route autrement. La vie est ce que vous en faites et rien d'autre. Seul l'amour et la compassion sont essentiels à l'existence. Il n'y a plus qu'à @cedric.pourcher . @agencecineart. Jouer, écrire, jouer , écrire , respirer ... tout pareil quoi ...??. #acting #over50 #over50women #scriptwriters #art #artistsoninstagram #iamenough #karma"

Ses fans ont apprécié ce good mood puisqu'ils étaient quasiment 10 000 à liker sa publication. Il faut dire que l'animatrice de TF1, qui a dévoilé depuis quelques mois une silhouette amincie, jouit d'une grande popularité.

Laurence Boccolini a donc le sourire et la joie de vivre chevillée au corps même si ces derniers temps elle a essuyé quelques coups durs vite mis derrière elle. En effet, l'animatrice et comédienne a notamment eu des problèmes de santé qui l'ont conduite un temps à l'hôpital et, récemment, elle a pleuré toutes les larmes de son corps à cause de... la rentrée scolaire. Il faut dire que voir sa fille Willow (5 ans) la quitter le matin est un moment qui lui déchire le coeur.