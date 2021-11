Laurent Bouvet révèle être atteint de la maladie de Charcot : "Si j'en fait état aujourd'hui..."

C'est un message poignant et fort que Laurent Bouvet, universitaire ancien du parti socialiste et fondateur du Printemps républicain, vient de publier sur son compte Facebook. Âgé de 53 ans, ce passionné de politique vient d'annoncer qu'il est atteint de la maladie neuro-dégénérative, la maladie de Charcot.

Essayiste et spécialiste de science politique, Laurent Bouvet a été militant du parti socialiste de 1988 à 2007 et a lancé en 2016 le Printemps républicain, un mouvement qui lutte contre "l'extrême droite comme l'islamisme politique" d'après son préambule, et défend une laïcité apolitique. Une ferveur pour le débat politique qu'il ne peut plus défendre comme il l'aurait voulu à cause de la maladie : "À l'été 2019, on m'a diagnostiqué une maladie neuro-dégénérative appelée SLA, plus communément connue sous le nom de 'maladie de Charcot'. Cette maladie m'a rapidement privé de l'usage de mes membres et de la parole."