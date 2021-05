Laurent Delahousse quitté par sa fiancée parce qu'il n'était "pas assez bien", son premier chagrin d'amour

Désormais en couple avec l'actrice Alice Taglioni, Laurent Delahousse a vécu deux ruptures très douloureuses avant d'enfin rencontrer la femme de sa vie. Originaire de la ville de Croix dans le Nord, l'animateur de l'émission 20h30 le dimanche a vécu son premier chagrin d'amour à Amiens avec sa première fiancée. Prêt à se marier et convaincu d'avoir trouvé l'âme soeur, Laurent avait finalement été brutalement rejeté par sa belle-famille qui considérait qu'il n'est pas "à la hauteur" de leur fille.

Laurent n'est pas assez bien né

"On en est aux fiançailles quand le futur beau-père, patriarche d'une de ces grandes dynas­ties du Nord, réalise que le jeune Laurent n'est pas assez bien né" racontait en 2017 le Journal du dimanche qui avait consacré une enquête à l'animateur. Bouleversé et meurtri par cet échec sentimental, Laurent se sent trahi par celle qu'il pensait épouser qui avait à l'époque préféré écouter sa famille. Bien loin de se laisser aller, Laurent décide de prendre une "revanche" sur la vie. Pour oublier et tourner la page, le présentateur décide de quitter la ville d'Amiens et se rend sur Paris.

Arrivé dans la capitale, Laurent est bien décidé à devenir une grande figure du journalisme. Rapidement, il rencontre de nouveau l'amour avec Florence Kieffer, journaliste tout comme lui. Le couple se marie et a deux enfants : Liv-Helen (15 ans) et Sacha (12 ans). Après des années de bonheur, leur amour s'étiole et les époux ne s'entendent plus. Pour le bien de leurs enfants, les journalistes se séparent en bons termes.

Depuis presque dix ans, le présentateur d'Un jour un destin partage sa vie avec Alice Taglioni qu'il a rencontrée le 15 juillet 2012 sur le plateau du 20 heures de France 2.

Maman d'un petit garçon prénommé Charlie (né de son union avec le regretté Jocelyn Quivrin), Laurent et Alice sont devenus parents de Swann en 2016 puis Lino en 2019.