Laurent Delahousse en deuil : hommage touchant peu après celui d'Alice Taglioni

Orphelins de leur fidèle Motus, Laurent Delahousse et Alice Taglioni feront leur deuil avec leurs deux enfants, Swann et Lino, âgés de (5 ans et 14 mois). Les deux conjoints et parents vivent une histoire d'amour discrète depuis 2015 et partagent rarement les instants de leur vie de famille sur les réseaux sociaux. Leur dernière apparition à deux remonte à juillet 2020, lors de vacances avec l'acteur Jean-Paul Rouve.

Alice Taglioni n'y avait par exemple fait aucune annonce sur sa grossesse, avant de se montrer avec un ventre rond. Elle avait confirmé la naissance de son troisième enfant en janvier 2020 sur le plateau de l'émission On est pas couchés, à l'évocation du Dry January, le mois de janvier sans alcool. "Moi aussi, je fais le mois sans... J'allaite mon fils, donc je ne vais pas boire", avait-elle alors expliqué.

La comédienne est également maman d'un petit garçon prénommé Charlie, âgé de 11 ans et né d'une précédente relation avec Jocelyn Quivrin. Laurent Delahousse, lui, a deux enfants d'une précédente relation avec la journaliste Florence Kieffer : Liv-Helen et Sacha, âgées de 15 et 12 ans.