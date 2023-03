Laurent Gerra et sa femme Christelle Bardet : Malheurs en série dans leur belle maison, preuve en photos

Laurent Gerra et son épouse Christelle Bardet, qui seront sur vos écrans ce soir sur France 2 dans le film Une confession, vivent ensemble dans une maison qui visiblement ne réussit pas beaucoup à la journaliste. En effet, cette dernière a rencontré plusieurs mésaventures ces derniers temps, sous le toit de cette demeure où elle vit avec l'imitateur et comédien. Le 28 février dernier, elle s'emparait de son compte Instagram pour raconter l'une d'entre elles, et notamment toutes les gaffes et étapes que comporte celle-ci.

"Le chic made by Christelle Bardet : Monter sur son toit en pleine nuit, se prendre pour Tom Cruise en coupant le fil rouge (ou le bleu ?), niquer le système d'alarme avec des ciseaux à ongles, faire enfin fermer son clapet à cette alarme, et faire le tout en pantoufles et en manteau de fourrure rose", avait-elle écrit en légende d'une série de photos représentant ce qu'elle venait de dire.