Laurent Gerra papa : cette passion qu'il veut déjà transmettre à sa fille de 18 mois

Il est un digne représentant de la région Rhône-Alpes. Originaire de Bourg-en-Bresse, installé dans le vieux Lyon, Laurent Gerra est grand amateur de bonne bouffe. Rosette, gratons, museau, quenelles de brochet, tablier du sapeur... tout y passe. En dehors de ses représentation scéniques, et de sa tournée Sans modération, le comédien et humoriste a sorti un Almanach gourmand le 18 novembre dernier. Pour lui, la cuisine, c'est plus qu'une passion : c'est une question "de transmission".

Hors de question, pour Laurent Gerra, que ses enfants n'héritent pas de son goût prononcé pour toutes les saveurs de l'univers. En couple avec Christelle Bardet depuis 2012, il est papa d'une petite fille prénommée Célestine, qui a à peine 18 mois... mais déjà des papilles de grande dame. "Maintenant, c'est à moi de transmettre, explique-t-il dans les colonnes du journal Le Figaro. J'emmène ma fille au restaurant depuis déjà longtemps afin qu'elle s'imprègne des saveurs, et je fais la cuisine, pour elle et pour les autres. J'adore cuisiner. Une fois de plus, c'est le partage. Je pense, enfin j'espère, que les gens ont réappris à cuisiner durant le confinement. Ce serait une bonne chose."

Si vous avez des lacunes en matière de cuisine, il ne vous reste plus qu'à feuilleter son almanach - dans lequel il décline des recettes, rédige des portraits de chefs, évoque des souvenirs d'expériences culinaires. Ou à aller le voir en spectacle, et à profiter du contexte gastronomique de ses représentations. Comme il l'avoue aisément, Laurent Gerra choisit les salles de spectacle dans lesquelles il se produit, en France, "en fonction des bons restaurants aux alentours". Et s'il n'y a pas de quoi s'en mettre plein la panse après être descendu de scène, il sélectionne un autre coin de notre beau pays. Heureusement, la France est terre de toutes les audaces gustatives...

Retrouvez l'interview intégrale de Laurent Gerra dans le journal Le Figaro.