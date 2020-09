Laurent (L'amour est dans le pré), sa ferme en danger : discours poignant et remerciements

Maud et Laurent, couple révélé dans L'amour est dans le pré 2019, doivent surmonter une épreuve très difficile : leur ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre) est en grande difficulté financière à cause de la sécheresse. Afin de la sauver, les agriculteurs ont organisé le week-end dernier, les 26 et 27 septembre 2020, une kermesse solidaire. Face à son public et au côté de sa tendre Maud, Laurent a tenu un discours émouvant.

L'amour plus fort que les dettes : "Maud est la femme de ma vie"

"Nous, agriculteurs, devons réagir. Nous ne pouvons plus continuer dans cette logique du toujours plus grand, toujours plus de dettes, ce qui mènera à la disparition de la plupart d'entre nous, ce qu'aucun d'entre nous ne veut", lance-t-il, déplorant les tentatives de suicide dans le milieu. Cette situation ne peut plus durer, et Laurent appelle ses camarades à "savoir demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard", et ce "dès le début des difficultés".

Aujourd'hui, s'il poursuit son combat, c'est pour faire honneur à sa famille. Rappelons que Laurent est le cinquième de sa génération à tenir la ferme. "Je tiens à remercier ma mère et mon père qui, à 73, m'aident tous les jours pour que j'arrive à faire mon travail", confie-t-il avant d'adresser quelques mots à sa chère et tendre. "Depuis un an et demi, j'ai rencontré, par le biais de l'émission L'amour est dans le pré, Maud. Notre amour a été très fusionnel, et dès le début, j'ai su que c'était la femme de ma vie", déclare-t-il, précisant qu'elle est d'un soutien sans faille et l'aide à "ne pas abandonner". Un discours fort prononcé devant d'anciens camarades de L'amour est dans le pré, à l'instar de Claire et Sébastien, qui se remettent à peine de la mort de leur bébé, Pierre et Fred ou encore Nicole et François qui se faisaient discrets et apparaissent ici complices, preuve qu'ils sont encore en couple.