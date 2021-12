Laurent Ournac dévoile le Noël très romantique qu'il a passé avec sa femme Ludivine

Nous adorons nous préparer des surprises

Laurent Ournac conjugue le présent avec Ludivine depuis plusieurs années. Mariés en 2014, les amoureux ont d'abord accueilli une fille, Capucine, puis un garçon, Léon, qui ont aujourd'hui 9 et 3 ans. "Mon épouse et moi sommes très fleur bleue. Nous adorons nous préparer des surprises, des parenthèses à deux, explique-t-il dans les colonnes du magazine Nous Deux. C'est ce qui constitue notre ciment et celui de notre famille. Je suis très heureux parce que nous avons un doux équilibre entre les moments à deux et ceux à quatre, avec nos enfants. J'ai la grande chance d'avoir une femme incroyable, qui me réserve plein de surprises. Nous sommes très portés sur les petites attentions." La dernière en date ? Un séjour à Disneyland, apparemment...