Laurent Ournac mariée à Ludivine : leur petit secret pour entretenir la flamme

Leur secret ? Ne jamais laisser la flamme s'éteindre. "Mon épouse et moi sommes très fleur bleue. Nous adorons nous préparer des surprises, des parenthèses à deux, admettait-il dans les colonnes du magazine Nous Deux. C'est ce qui constitue notre ciment et celui de notre famille. Je suis très heureux parce que nous avons un doux équilibre entre les moments à deux et ceux à quatre, avec nos enfants. J'ai la grande chance d'avoir une femme incroyable, qui me réserve plein de surprises. Nous sommes très portés sur les petites attentions." Alors qu'il célébrait l'anniversaire de ses 41 ans, le 26 avril dernier, il avait par exemple eu droit à un petit séjour très coquin en compagnie de sa moitié. Il faut ce qu'il faut !

C'était le début de notre histoire

Laurent Ournac et Ludivine sont mariés depuis le 19 juillet 2014. Les tourtereaux se sont rencontrés lors d'une soirée puis se sont revus plusieurs fois sans qu'il ne se passe rien. Et pour cause : la jeune femme n'avait que 19 ans alors que lui en avait 30... ce qui lui valait pas mal de railleries de la part de ses amis. Etudiante infirmière à l'époque, elle avait réussi le concours de Versailles, ville où habitait justement son cher et tendre. "Signe du destin : elle l'a raté partout sauf là, s'amusait-il dans Télé Star en 2015. Et s'est retrouvée inscrite dans l'école située à 150 mètres de chez moi. C'était le début de notre histoire. Capucine est arrivée et nous nous sommes mariés..."