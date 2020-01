Laurent Ruquier encore le bras dans le plâtre ? Pas si vite !

Lors d'un nouveau numéro de son émission Les Enfants de la télé (France 2) dimanche 5 janvier 2020, l'animateur Laurent Ruquier est apparu avec le bras dans le plâtre. Une image étonnante puisque, peu avant cela, il semblait l'avoir retiré après sa chute survenue en novembre 2019. D'ailleurs, lors des Grosses Têtes sur RTL, il n'avait pas de plâtre...

Lundi 6 janvier 2020, Laurent Ruquier était de retour à la radio après une pause pendant les fêtes et avec une demi-heure supplémentaire tant les audiences sont bonnes ! Sur des photos partagées sur le compte Instagram de l'émission et des vidéos sur la chaîne YouTube, on a pu constater que l'animateur de 56 ans n'avait pas de plâtre ni d'écharpe. Gesticulant dans tous les sens, le chef de bande semblait donc totalement à l'aise avec son bras. Ce qui signifierait que sa déclaration dans Les Enfants de la télé était tronquée !

Lors de l'émission, Laurent Ruquier déclarait pourtant face caméra : "Fin décembre, les téléspectateurs ont eu la chance de me voir à nouveau sans plâtre mais pendant les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'il se passe ? Je reprends le même escalier !" À l'époque, il était tombé dans les escaliers de sa maison de Normandie et avait attendu des heures que des voisins lui viennent en aide. Des propos qui semblent donc faux... Auraient-ils alors été prononcés parce que Les Enfants de la télé avait été enregistrée il y a plusieurs semaines et qu'il fallait donc justifier ce plâtre ? C'est ce que certains téléspectateurs ont pensé sur Twitter...

À noter que Laurent Ruquier et sa bande animeront une nouvelle émission des Grosses Têtes délocalisée ce mercredi 8 janvier, depuis Cherbourg. Dans une vidéo partagée par La Presse de la Manche, on peut voir l'animateur, café à la main, expliquer à son équipe le principe d'une nouvelle rubrique spéciale fake news.