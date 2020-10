Laurent Ruquier : Nathalie Marquay "conne", Jean-Pierre Pernaut "ingrat"... Gros tacles en direct

Entre Jean-Pierre Pernaut et Laurent Ruquier, il y a de l'eau dans le gaz. En septembre, l'animateur du JT de 13 heures de TF1 révélait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) ne pas s'entendre avec la star d'On est en direct – rebaptisée On est presque en direct depuis le couvre-feu. Mardi 20 octobre 2020, toujours dans l'émission de Cyril Hanouna, c'est Laurent Ruquier qui a cette fois-ci pris la parole et répondu aux propos de Jean-Pierre Pernaut.

"Je ne dis jamais de quelqu'un que je ne peux pas le blairer. Et puis, pour Jean-Pierre Pernaut, ce ne serait pas vrai. Je l'aime plutôt bien, lance l'animateur de 57 ans. J'ai toujours dit en revanche que je n'aimais pas les sujets qu'il traitait. Mais ça c'est une question de goût. La preuve, c'est qu'il faisait un carton au 13 heures, il y a des gens qui aiment le journal de Jean-Pierre Pernaut et c'est tant mieux pour eux et pour lui." Et de préciser : "Ça ne m'intéressait pas. Je préférais la politique étrangère donc je regardais le journal de France 2."

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut atomisés par Laurent Ruquier

Laurent Ruquier a par ailleurs assuré que "contrairement à Jean-Pierre Pernaut", il ne se serait "jamais permis de dire : 'Je ne peux pas le blairer'". C'est alors que Cyril Hanouna a précisé à son invité que ce ne sont pas les termes exacts employés et qu'en plus le présentateur du JT – qui quitte l'antenne à la fin de l'année – n'a rien dit, c'est son épouse Nathalie Marquay qui avait révélé l'information. "Elle est plus conne que lui encore !", lâche alors Laurent Ruquier. Un violent tacle pour la jolie brune...

L'animateur poursuit : "Il est ingrat. Quand il a fait de la promo pour sa pièce de théâtre, je l'ai reçu très amicalement et très gentiment à plusieurs reprises avec sa compagne donc je ne comprends pas pourquoi il a balancé ça... Peut-être que j'ai pas les mêmes idées politiques que lui, ça c'est certain ! Et c'est peut-être ça qui le dérange, mais c'est une preuve d'intolérance de sa part, pas de la mienne."

Rappelons que de son côté, Jean-Pierre Pernaut avait nuancé les propos de sa femme. "Ce n'est pas que je ne l'aime pas, lâchait-il dans TPMP. Mais c'est vrai que, pendant des années et des années, avec son ami Laurent Baffie, il me fracasse en disant que je suis l'homme du gouvernement. Heureusement que j'ai eu quinze gouvernements ! Un jour, je suis chiraquien, un jour macroniste, et là, on dit que je suis anti-Macron !"

L'affaire semble loin d'être réglée entre les deux stars du PAF...