Laurent Ruquier victime d'une grave accident de voiture sur le Tour de France, il revient sur le drame

Laurent Ruquier était l'invité de l'émission C à vous sur France 5 ce mercredi 22 juin 2022. Il est venu faire la promo de sa nouvelle émission La grande saga du Tour de France qu'il coanime avec la journaliste Leïla Kaddour et qui sera diffusée le mardi 28 juin sur France 2. Une émission qui mettra à l'honneur le Tour de France qui se tient du 1er au 24 juillet prochains. Il s'agit de la 109e édition.

Un "grave accident de voiture" lors du Tour de France 1989

Interrogé par l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine sur cette nouvelle émission, le compagnon d'Hugo Manos, qui est un passionné de football, a avoué que l'enregistrement de ce nouveau programme lui a donné "une bonne piqûre" et aussi "l'envie de suivre le Tour de France". Et pourtant, derrière cet enthousiasme se cache un traumatisme qui a hanté Laurent Ruquier pendant plusieurs années. En 1989, Laurent Ruquier, alors jeune journaliste de 26 ans, est victime d'un accident de voiture lors du Tour de France remporté à l'époque par le coureur américain Greg Lemond. "A l'époque, j'étais auteur pour Jean Amadou et Maryse Gildas sur Europe 1 qui faisaient une émission tous les matins sur l'étape du tour. J'étais celui qui devait amener les textes que j'avais écrit entre 5 heures et 8 heures du matin. Le matin, il fallait y aller en voiture. Et j'avais le permis mais je ne conduisais pas ou peu, et j'ai eu un grave accident de voiture. Le Tour s'est arrêté pour moi au bout de deux semaines. C'était triste pour moi parce que c'était la première fois que Europe 1 m'avait accordé une chronique à l'antenne. La première fois que j'ai parlé sur une radio nationale, c'était sur le Tour de France, mais ça s'est arrêté prématurément. Et croyez-moi, ça m'a marqué.", s'est longuement remémoré Laurent Ruquier encore sonné par cet accident, 33 ans après.

A travers l'émission qui sera diffusée ce mardi 28 juin sur France 2, Laurent Ruquier, qui a avoué être "un peu fâché avec le Tour de France", s'est finalement réconcilié avec le cyclisme.