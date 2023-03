Laurent Ruquier victime de "coups bas" ? Des échanges "tendus" dévoilés par un ancien membre des Grosses Têtes

Les mondes du théâtre et de la télévision sont parfois loin d'être roses ! Invité dans l'émission Chez Jordan ce vendredi 24 mars 2023, Jacques Mailhot, humoriste, chansonnier et ancien membre des Grosses Têtes (de 1994 à 2014) a fait quelques confidences sur le métier. Sans filtre, il a notamment évoqué certaines confidences qui lui ont été faites par son grand ami Laurent Ruquier. Homme de théâtre lui aussi (il est en réalité producteur), l'animateur a parfois dû faire face à des "coups bas" de la part de comédiens ou d'organisateurs...

En ce qui le concerne, Jacques Mailot n'a pas eu à souffrir de comportements malveillants. "On ne se fait pas trop de coups bas car il y a une sorte de solidarité", a-t-il commencé avant de néanmoins avouer avoir eu d'autres échos... "Mais je sais pas Laurent (Ruquier, ndlr) qui reste quand même un ami proche et que j'aime beaucoup, que de temps en temps on lui a fait des trucs pas très sympathiques", a-t-il révélé. Immédiatement, Jordan De Luxe a cherché à en savoir plus en demandant des exemples. "Bah c'est-à-dire qu'on vous promet par exemple de monter votre pièce et puis au dernier moment on ne la monte pas... et vous vous retrouvez avec des comédiens à qui vous avez dit 'Jordan tu vas jouer dans ma pièce' etc et au dernier moment 'ah bah finalement non'... Alors il faut rechercher un autre théâtre, une autre scène, c'est pas très sympathique quoi !", a-t-il expliqué plus en détails.

Ça peut être un petit peu tendu

Néanmoins, Jacques Mailhot, qui a révélé le salaire qu'il touchait pour les Grosses Têtes en décembre 2019, assure ne pas avoir vécu de situations trop humiliantes ou violentes. "C'est pas des coups très méchants, mais ça peut être un petit peu tendu quand même", a-t-il concédé.

Pour rappel, Jacques Mailhot a intégré l'équipe radiophonique des Grosses Têtes en 1994 suite à la demande de son ami et animateur de l'émission Philippe Bouvard. Il reste sociétaire pendant 20 ans et quitte le groupe en même temps que le célèbre animateur, en 2014. Depuis, l'humoriste se fait bien plus discret. Il se consacre à la gestion du Théâtre des Deux Ânes, dans le 18ème arrondissement de la capitale. Il est également chevalier des Arts et Lettres et fait partie du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). Discret donc, mais pas inactif pour autant...