Laury Thilleman célibataire : qui est Clément Lefert, son autre ex célèbre ?

Ce vendredi 27 mai à 21h30, les téléspectateurs de France 3 découvrent un nouveau numéro de l'émission Allez viens je t'emmène, un programme nostalgie qui nous plonge au coeur des "variétés cultes". Mimie Mathy, Michel Drucker, ou encore Les chevaliers du Fiel sont reçus par la belle Laury Thilleman. Une nouvelle belle soirée de divertissement défi pour Miss France 2011, dont la vie a récemment été chamboulée suite à sa rupture surprise avec son mari Juan Arbeláez survenu il y a plusieurs semaines. La reine de beauté avait rencontré le chef cuisiner quelques années après une première idylle avec une autre célébrité, le nageur Clément Lefert.

On a tendance à oublier cette époque de la vie de la jeune femme mais il fut un temps où elle fréquentait un nageur médaillé olympique. Une relation sur laquelle la jeune femme n'a jamais vraiment souhaité s'étendre. En témoigne une interview accordée à Nikos Aliagas en 2011 sur NRJ. "Il ne faut pas que je parle de ça, je laisse le suspense un peu...", répondait-elle quand il s'agissait d'évoquer la durée de la relation avec le nageur.

Néanmoins, avec le temps et surtout leurs retrouvailles dans l'émission de TF1, Splash, la jeune femme avait lâché du leste et avait révélé quelques détails. Déjà sur les causes de leur séparation. "C'est fini. La distance rendait notre relation difficile à gérer", disait-elle au Parisien en début d'année 2013. Forcément le public et les fans des Laury et Clément avaient espéré à l'époque un possible deuxième acte entre la pétillante Miss et le champion originaire de Nice et, excusez du peu, vainqueur du 4x100m nage libre au JO de Londres 2012. Une hypothèse qui avait immédiatement été écartée par Laury, définitivement passée à autre chose. "On est potes, il n'y a plus aucune ambiguïté entre nous. (...) Si jamais il y a une épreuve en duo, ça ne peut être qu'un atout d'être avec lui parce qu'il est fort", affirmait-elle à TV Mag. Et l'avenir lui a donné raison. Les deux ex partagent néanmoins toujours un point commun, celui d'avoir réussi leur reconversion. Partie des concours de beauté, Laury Thilleman est aujourd'hui une brillante animatrice. Quant à Clément Lefert, après sa carrière dans les bassins, il s'est tourné vers la finance et officie ponctuellement comme consultant natation pour Canal+.