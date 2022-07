Laury Thilleman : cet ex célèbre sportif dont elle s'est séparée, à cause de la "distance"

Quelques mois après avoir été élue Miss France 2011, Laury Thilleman a eu un véritable coup de foudre pour un sportif médaillé des jeux olympiques. Champion de natation originaire de Nice, le jeune homme avait même réussi l'exploit de remporter deux médailles d'or aux jeux olympiques de Londres en 2012 mais aussi à Budapest en 2010. Il s'agissait de Clément Lefert, beau brun ténébreux qui a eu l'audace de prendre sa retraite sportive à seulement 24 ans. "J'ai besoin d'activité intellectuelle, aller en classe, aller au boulot. Se borner à nager, c'est dur. Je me lève, je vais nager, jouer à la Playstation, dormir, et nager encore. Pour moi, c'est important de rester dans la société. Quand on est un athlète de haut niveau, on n'en fait pas partie", avait-il expliqué en 2012 à Nice Matin.

Très discret, le couple avait toujours laissé planer le mystère sur leur idylle. Interviewée par Nikos Aliagas en 2011 sur NRJ, l'ancienne reine de beauté avait d'ailleurs entretenu le flou sur son histoire avec le nageur. Un peu timide, elle confiait : "Il ne faut pas que je parle de ça, je laisse le suspense un peu...".

Ce n'est que deux ans plus tard, en 2013, que la belle brune a confirmé leur rupture auprès des journalistes du Parisien, s'épanchant même sur les détails et les causes de leur séparation : "C'est fini. La distance rendait notre relation difficile à gérer". En effet, le jeune homme a étudié à SKEMA Business School avant de suivre une formation d'économie à l'université de Californie du Sud, à Los Angeles. Par la suite, il a sillonné le monde pendant sa carrière de natation.

Si quelques fans espéraient un potentiel retour de flamme entre les anciens tourtereaux, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier avait immédiatement fait disparaître leurs interrogations. "On est potes, il n'y a plus aucune ambiguïté entre nous. (...) Si jamais il y a une épreuve en duo, ça ne peut être qu'un atout d'être avec lui parce qu'il est fort", affirmait-elle à TV Mag.

Depuis sa retraite sportive anticipée, Clément Lefert a été analyste financier chez Andurand Capital Management puis consultant sportif pour Canal+. Très discret, il possède un compte Instagram privé. De son côté, Laury Thilleman a été en couple avec le chef cuisinier Juan Arbelaez. Mariés le 21 décembre 2019, ils annoncé leur rupture en mai dernier.