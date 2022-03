Laury Thilleman déchaînée devant Léa Castel et Cindy Bruna

"1 cause, 52 femmes culottées (...) merci ma @carlabruniofficial d'avoir illuminé cette soirée, @solidaritefemmes x @etam de nous avoir réunies (...) et joyeux anniversaire ma best copine de danse et de chant (...) @melodievaxelaire", a écrit Laury Thilleman en légende d'un diaporama d'images de sa folle soirée Etam.

Comme elle, les top models Constance Jablonski et Cindy Bruna, la chanteuse Léa Castel, l'actrice Assa Sylla (héroïne de la série Reuss, en compétition au festival Series Mania), Sandra Sisley et bien d'autres femmes avaient répondu présentes à l'invitation de la marque de lingerie Etam.

Carla Bruni était donc la star de l'événement. La chanteuse et top model l'a animée en livrant un concert privé, que son mari Nicolas Sarkozy a chaleureusement applaudi.