Laury Thilleman hospitalisée : elle dévoile les photos de ses blessures

Laury Thilleman ne semble pas avoir beaucoup de chance en ce moment. Actuellement en vacances dans le sud de la France avec ses proches et son amoureux, le chef Juan Arbelaez (Top Chef), la jeune femme a fini aux urgences. Partageant tout avec ses followers, la Miss France 2011 a publié des photos de ses blessures et ce n'est pas joli à voir.

Mardi 13 août 2019, la jolie brune a eu la bonne idée d'aller faire un tour à vélo avec son frère Hugo, sa soeur Julie et son chéri. Accro au sport, Laury Thilleman est donc partie pour une ascension d'au moins 27 kilomètres. C'est alors que le drame est arrivé. Alors qu'elle était "si près du but", la sublime femme de 28 ans a fait une violente chute.

Résultat, un genou ensanglanté et un coude ouvert. Après avoir publié en Story Instagram des photos de ses blessures, pas toujours très jolies à voir, Laury Thilleman a fait savoir qu'elle a eu le droit à cinq points de suture et qu'il y a eu plus de peur que de mal. "Un immense merci aux pompiers de Thoard et au personnel de Digne pour leur réactivité et la prise en charge. Encore une fois j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai rien de cassé et c'est le plus important !", a-t-elle fait savoir.

Sur une des photos, Laury Thilleman a tourné cette mésaventure en dérision en écrivant : "Vis ma vie aux urgences ça m'avait manqué." Au mois de juin, la jeune femme avait en effet été hospitalisée suite à une allergie probablement alimentaire qui lui avait valu de faire un oedème de Quincke. "J'ai eu le palais et la gorge qui se sont mis à gonfler avec des éternuements, nez bouché... J'étais toute seule, je n'arrivais plus à respirer, je me suis vraiment vraiment inquiétée, j'étais presque paniquée !", avait-elle raconté.