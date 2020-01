Laury Thilleman : Jeune mariée comblée au défilé Alexis Mabille

Christian Dior, Chanel, Giorgio Armani... Cet hiver encore, Paris accueille les défilés Haute Couture les plus prestigieux ! De nombreuses célébrités y assistent et découvrent de superbes collections. Laury Thilleman et Mareva Galanter ont craqué pour celle d'Alexis Mabille.

Les invités du défilé Alexis Mabille avaient rendez-vous chez Sotheby's, le mardi 21 janvier 2020 à 13h30, juste après le second défilé Chanel. Laury Thilleman s'y est rendue et a ainsi réalisé sa première sortie mode de la saison. La jeune mariée de 28 ans a suivi le show au côté de Lilou Fogli.

Confortablement assise au premier rang, Laury a partagé les meilleurs moments du défilé Alexis Mabille sur Instagram, où elle compte près de 730 000 abonnés. Comme elle, l'autre ex-Miss France Mareva Galanter, Arielle Dombasle et l'actrice Laure Calamy avaient une excellente vue sur les mannequins qui sortaient des coulisses et se présentaient au public.

Dita Von Teese était la surprise du défilé Alexis Mabille. La célèbre danseuse burlesque l'a présentée avant de rejoindre les spectateurs assis.