Laury Thilleman : Prête pour l'hiver, en doudoune, minijupe et baskets

L'été dernier, Laury Thilleman s'est prêtée à un mémorable défilé de bikinis au cours de ses vacances en Méditerranée. Changement de saison oblige, elle a rangé ses maillots et sort doudoune et pull à capuche. Jeudi soir, l'ex-Miss France a dévoilé à ses fans le contenu de sa garde-robe automne-hiver...

C'est chez Rossignol que Laury Thilleman trouve son bonheur. La jolie brune de 28 ans en est l'ambassadrice et a assisté, jeudi 3 octobre 2019, à la présentation de la nouvelle collection de la marque française. L'événement a eu lieu à la boutique Rossignol située au 21 boulevard des Capucines dans le 2e arrondissement.

Via Instagram, Laury a permis à ses plus de 680 000 followers de découvrir cette collection hivernale. La Miss France 2011 a jeté son dévolu sur une doudoune jaune et un pull à capuche blanc. Une minijupe en jean et des baskets de la collaboration de Rossignol et Philippe Model complétaient son look du jour.