Le Destin de Lisa : Alexandra Neldel a bien changé, 15 ans après la série culte

Secrétaire coincée et très timide dans la série Le destin de Lisa, Alexandra Neldel a dû camoufler sa beauté pour incarner le rôle qui l'a rendue célèbre à l'international. Sur Instagram et dans Playboy, la jolie blonde se révèle sexy et avec un sex appeal beaucoup plus affirmé...

Vilain petit canard dans la série cultissime Le destin de Lisa, l'interprète de Lisa Plenske est loin d'être repoussante dans la vraie vie. Jeune secrétaire du séduisant David portant des bagues aux dents et d'énormes lunettes digne des années 1980, Alexandra Neldel (46 ans) avait partagé un cliché sur Instagram à l'occasion de la Berlinale en 2017.

Bien loin de l'image un peu plouc qu'elle avait dans la série, la jolie blonde s'affiche rayonnante avec sa belle chevelure (coiffée) et un maquillage nude élégant rehaussant ses beaux yeux bleus. Plus récemment en novembre 2021, elle avait également dévoilé une photographie pour faire la promotion du film allemand Les étoiles du bonheur. Sublime habillée avec un look décontracté, on la découvre en train de jouer avec des pièces d'or.

Ayant joué dans de nombreux films, Alexandra Neldel s'était aussi fait remarquer en jouant dans un téléfilm allemand baptisé La catin ! Interrogée à propos de certaines images très osées du téléfilm dans lequel elle apparait nue, Alexandra avait confié n'avoir aucun problème avec la nudité mais avoir eu cependant quelques scènes désagréables à tourner : "La scène du viol a été difficile, émotionnellement. Nous avons beaucoup répété et, à chaque fois, j'étais en larmes rien qu'à imaginer ce qui arrivait au personnage de Marie." Touche à tout, Alexandra Neldel a également prêté sa voix pour des dessins animés comme Les Rebelles de la forêt (2006), Raiponce (2010) mais aussi pour la comédie Docteur Dolittle 2 (2001). Très discrète sur les réseaux sociaux, impossible de savoir si quelqu'un a su capturer le coeur de la jolie blonde ou bien si elle est célibataire. S'affichant régulièrement avec des amis sur différentes publications, l'actrice se semble pas avoir officialisé d'histoire d'amour. Plus étonnant, celle qui a interprété l'assistante du patron de l'agence de mode berlinoise Kerima Moda a posé nue pour le magazine Playboy en 1997. Qui aurait cru que la très timide et réservée Lisa était capable de telles folies ?