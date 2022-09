Le Meilleur Pâtissier : Cyril Lignac taclé par une candidate, Twitter monte au créneau !

M6 diffusait la onzième et nouvelle saison du Meilleur Pâtissier mercredi 7 septembre 2022. Cyril Lignac, son acolyte Mercotte et l'animatrice Marie Portolano ont ainsi accueilli les candidats. Et l'une des participantes n'est pas passée inaperçue. Il faut dire que dès le coup d'envoi du programme culinaire, elle n'a pas hésité à tacler le célèbre chef récemment devenu papa ! De quoi déchaîner les internautes...

Manon, jeune étudiante en diététique de 20 ans, entend bien cuisiner healthy tout le long du concours. "J'essaie de réaliser des gâteaux avec des alternatives un peu plus saines. Ce n'est pas du tout impossible d'allier les deux. Il suffit de trouver le bon équilibre", avait-elle ainsi déclaré à nos confrères de 20 Minutes. Alors face à Mercotte et Cyril Lignac, elle ne se dégonfle pas et assume fièrement ses idées. Toutefois, en pleine épreuve, son sablé, réalisé avec de l'huile de coco plutôt que du beurre comme préconisé, s'est cassé. Face aux interrogations des chefs quant à ce choix, Manon livre son explication : d'après elle, l'huile de coco est moins chargée en acides gras saturés et plus saine. Une affirmation fausse qui fait tiquer Cyril Lignac, silencieux mais perplexe.

Toutefois, le chef et animateur de 44 ans tient à prendre la parole. "Je n'ai aucun problème avec quelque chose de plus léger mais il y a un moment donné où on ne peut pas défier les lois de la pâtisserie", estime-t-il. Une remarque à laquelle elle ne répond pas directement. C'est une fois face caméra que Manon livre son ressenti : "Cyril n'a pas du tout l'air emballé par la cuisine healthy, mais il faut se mettre à la page parce que c'est vraiment d'actualité ! Je vais le faire changer d'avis." Une assurance et un petit tacle qui ont fait réagir sur Twitter. "Ah les jeunes donneurs de leçons...", "Manon, tu parles du chef là ? Tu sais que l'humilité, c'est aussi un ingrédient plutôt 'healthy' dans la vie", "Il est dépité Cyril", peut-on ainsi lire.