Le Meilleur Pâtissier : Un célèbre chef débarque, son physique très avantageux fait sensation !

Mercredi 23 novembre était diffusé un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, lors duquel les candidats tombés amoureux Benjamin et Adelina étaient toujours en compétition. C'est l'Espagne qui était à l'honneur avec une spéciale "Viva España" ! Au menu du jour, les candidats devaient mettre en valeur les spécialités culinaires du pays. Pour l'épreuve technique, Mercotte leur a demandé de reproduire une réplique de la Sagrada Familia, la célèbre basilique de Barcelone. Les pâtissiers amateurs devaient ensuite travailler avec les "huevos", c'est-à-dire l'oeuf en espagnol. Et pour les juger, rien de tel que de faire appel à un pro venu tout droit de la capitale catalane : Joakim Prat.

À 34 ans, ce natif de Saint-Etienne-de-Baïgorry, au Pays basque, est devenu une star de la pâtisserie outre-Manche grâce à ses boutiques gourmandes Maître Choux. Le compte Instagram de sa franchise dépasse d'ailleurs les 100 000 abonnés et les master class de pâtisseries qu'il donne dans le monde entier affichent très souvent complet. Avec ses chouquettes, choux et éclairs raffinés et originaux, il a séduit les Britanniques mais mercredi soir, c'est bien les internautes Français qu'il a su conquérir.

On peut le déguster aussi ?

Et pour cause, Joakim Prat a un physique des plus attractifs. Sur Twitter, les compliments à son sujet ne se sont pas fait attendre. "Trop beau le chef", "Le chef Joakim Prat on peut le déguster lui aussi ?", "À défaut de dévorer une bonne pâtisserie, ce soir on dévore des yeux Joakim et en plus dans la chaleur espagnole...", "Quel beau gosse !", s'est-on enthousiasmé sur la plateforme sociale.