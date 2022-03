Le Pape François amoureux ? Ses incroyables révélations !

Le Pape, amoureux ? Personne n'oserait y penser et pourtant... Elu en 2013, le Pape François bouleverse quelques codes de l'Eglise catholique. Et à 85 ans, il n'a pas hésité à parler de l'amour qu'il ressentait encore pour son ancienne fiancée, Amalia, un amour de jeunesse avec qui il n'était pas si loin de se marier dans sa jeunesse.

Respectant bien sûr ses voeux de chasteté, le pape est toutefois encore attaché à cette femme, avec qui il est toujours en contact. Dans une série d'entretiens donnés à d'anciens SDF, et dans lesquels il aborde tous les sujets sans tabou, il a en effet confié à deux madrilènes Ricardo et Manoli, 62 et 61 ans, les détails de cette histoire, qu'ils ont confié au Parisien.

C'est cette dernière qui raconte leur discussion. "J'ai demandé au pape s'il avait une fiancée. Il m'a répondu avec franchise que oui, qu'il avait eu un grand amour avant d'entrer au séminaire, qu'ils allaient danser ensemble. Il m'a aussi avoué qu'il était toujours en contact avec elle !" Et plus encore, il lui a confié que cette fameuse Amalia avait fait partie de son choix d'entrer dans la prêtrise : il avait avoué qu'il deviendrait prêtre si elle ne l'épousait pas !

Avec ses interlocuteurs espagnols et français, il a également abordé les sujets de sa santé, révélant qu'en raison de problèmes digestifs, il ne mangeait que "du riz, des pommes de terre bouillies, du poisson grillé et du poulet" et qu'il mange "avec tout le monde et tous les membres du clergé". Pendant les quatre jours de questions-réponses, les anciens SDF ont d'ailleurs été reçus au Vatican et gardent l'image d'un homme simple et aimable.

Celui qui se qualifie lui-même d'homme "quelconque" et qui aimerait parfois "s'échapper du Vatican pour aller au stade", a aussi parlé de sujets plus politiques avec ses interlocuteurs, tous en grande situation de précarité. "Certains prétendent que je suis communiste... Moi, j'affirme seulement que si on retire les pauvres de l'Evangile, il s'écroule'' leur a-t-il expliqué, assumant que pour lui, "la solution sociale ne peut venir que des mouvements populaires".