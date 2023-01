Le prince Harry : Un énorme mensonge sur la mort de la reine le met à mal, c'est prouvé !

Les cadeaux de Noël ont déjà été ouverts depuis quelques semaines mais cela n'empêche pas le prince Harry de déballer les paquets qu'il a encore dans sa hotte. Mais à la différence du vieil homme en rouge, ses cadeaux sont loin de faire plaisir. Dans Le Suppléant, ses mémoires cinglantes, le prince de 38 ans dévoile tout ce qu'il peut au sujet de la famille royale. Un récit bien embarrassant qui pourrait néanmoins finir par se retourner contre lui.

Comme l'ont souligné plusieurs médias anglo-saxons dont Page Six, la manière dont il a appris la mort de son arrière-grand-mère Elizabeth en 2002, ne serait pas la bonne. Le prince Harry affirme qu'il était au collège Eton au moment où il a été averti de la disparition de la mère d'Elizabeth II : "Quelques jours plus tard, à Eton, j'étais en train de réviser quand le téléphone a sonné. J'aimerais me rappeler à qui appartenait la voix à l'autre bout du fil ; un membre officiel de la Cour, je crois. Je me souviens que c'était juste avant Pâques." Un souvenir quelque peu modifié.

Des photos de Harry, William et leur père Charles prises au ski prouvent qu'il n'en est rien. À l'époque, pas de révisions de cours ou de préparation d'examens. Le prince Harry coule des jours heureux et dévale les pistes d'une station de ski en Suisse en famille. Un mensonge mis en lumière qui n'a pas plu au public et qui remet en cause tous les dires du duc dans son bouquin. S'il est capable de mentir sur une déclaration, pourquoi ne le ferait-il pas pour toutes les autres ?

Le prince Harry sans filtre

Depuis la diffusion du documentaire Harry & Meghan sur Netflix, le couple tire à balles réelles sur les membres de la monarchie et sur l'institution. Le petit frère de William s'en donne à coeur joie et ne semble plus vouloir s'arrêter. Quand il ne s'en prend pas à son aîné justement, il reproche à son père, le roi Charles III, son manque de tendresse à la mort de Diana, souligne le caractère "dangereux" de sa belle-mère Camilla et dézingue sa belle-soeur Kate Middleton, qu'il juge en partie responsable du mal-être et du manque d'intégration de Meghan Markle dans la famille. Des attaques qui ne passent pas et qui ont blessé au plus haut point les principaux intéressés...