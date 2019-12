Le youtubeur le mieux payé de 2019 a 8 ans et gagne 26 millions de dollars

Le jeune Américain de 8 ans qui incarne la chaîne "Ryan Kaji" aurait rapporté 26 millions de dollars en un an, selon le magazine Forbes, qui a dévoilé son classement des youtubeurs les mieux rémunérés le 19 décembre 2019. Ryan Guan arrivait déjà en tête de la plateforme vidéo de Google l'an dernier, avec 22 millions de dollars, toujours selon Forbes. La chaîne créée en 2015, alors que l'enfant avait 3 ans, compte aujourd'hui 23 millions d'abonnés. On y voit l'enfant déballer et s'amuser avec des jouets.

En seconde position, on retrouve la chaîne de tricks historique Dude Perfect, aux revenus estimés à 20 millions de dollars par le magazine. Ces cinq amis, âgés d'une trentaine d'années, font des figures, brisent des records du monde et ont même une émission sur Nickelodeon, The Dude Perfect Show.

Sur la troisième marche du podium, c'est encore une enfant star de YouTube : Anastasia Radzinskaya, qui aurait touché 18 millions de dollars en un an. Cette petite fille de 5 ans d'origine russe est la star de la chaîne à la plus forte croissance du monde. Traduites en sept langues, ses vidéos la montrent en train de chanter avec son père ou de s'amuser avec des jouets.

Dans le classement, on retrouve des créateurs plus connus du grand public, à l'image de Jeffree Star. Ce dernier, qui avait lancé sa marque de maquillage vendue à l'international bien avant de commencer YouTube, aurait gagné 17 millions de dollars en un an. Il est 5e de ce classement. Good Mythical Morning sont 4e avec 17,5 millions de dollars, Pewdiepie est 7e ex aequo avec Markiplier - tous deux gagné 13 millions de dollars.

Voici le classement complet

1- Ryan Kaji - 26 millions de dollars

2- Dude Perfect- 20 millions de dollars

3- Anastasia Radzinskaya - 18 millions de dollars

4- Good Mythical Morning- 17,5 millions de dollars

5- Jeffree Star- 17 millions de dollars

6- Preston- 14 millions de dollars

7- Pewdiepie- 13 millions de dollars

7- Merkiplier- 13 millions de dollars

9- DanTDM- 12 millions de dollars

10- VanossGaming- 11,5 millions de dollars