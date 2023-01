Léa Drucker fière du prénom de sa fille qui n'a pas fait l'unanimité, "c'était mon fantasme de mère"

Actrice désormais reconnue pour son jeu dramatique comme pour ses indéniables qualités comiques, Léa Drucker impressionne à chaque film. Notamment depuis son César pour Jusqu'à la garde, un film d'une froideur implacable dans lequel elle incarnait une victime de violences conjugales. Une mère de famille bouleversante, et un rôle particulièrement touchant pour elle, devenue maman en 2014 à 42 ans.

L'actrice a en effet accueilli une petite fille avec son compagnon, le réalisateur Julien Rambaldi, dont le prénom plutôt original, Martha, semble avoir fait débat. Mais la jeune femme assume : dans une interview à Madame Figaro ce week-end, elle a même expliqué à qui ils avaient voulu faire référence. "Elle s'appelle Martha, comme une chanson des Beatles, comme la pianiste Martha Argerich, comme la chorégraphe Martha Graham, comme le premier amour de Tom Waits, qui lui a consacré une chanson", a-t-elle expliqué.

De belles héroïnes pour la petite Martha, aujourd'hui âgée de 8 ans et à qui sa mère voulait donner un certain caractère : "Je me dis qu'un prénom insuffle une part du caractère. On souhaite à toutes les petites filles d'avoir de la force, une force de résistance. C'était mon fantasme de mère."

"C'est bien parti"

Un trait de personnalité que la petite fille semble avoir : en 2017, l'actrice s'était déjà confiée sur le sujet. "Nous l'avons appelée Martha. Certains trouvaient ça dur, mais j'étais persuadée que ça lui donnerait du caractère. Or, à 3 ans, je crois que c'est bien parti", avait-elle raconté avec humour dans les colonnes de Version Femina. Peut-être avaient-ils également envie de changement : leurs prénoms, Léa et Julien, sont plutôt classiques !

En tout cas, pas question pour le couple de se livrer plus sur leur fille Martha : très discrets, ils n'abordent jamais le sujet. L'actrice révèle simplement avoir emmené sa fille au cinéma récemment pour aller voir un classique du cinéma, Les 400 Coups. Sans révéler si elle a été conquise... ni si elle compte prendre la suite de ses parents dans le milieu !