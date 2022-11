Léa Drucker sublime dans une robe en cuir moulante : rare sortie aux côtés de son compagnon Julien

Léa Drucker était resplendissante ce lundi 7 novembre au Cinéma UGC Ciné Cité Bercy à Paris à l'occasion de l'avant-première Les Femmes du square. L'actrice de 50 ans portait une sublime robe moulante noir en cuir et prenait notamment la pose aux côtés de son compagnon Julien Rambaldi, qui est le réalisateur de ce long-métrage dans lequel elle tient d'ailleurs un rôle. Les deux tourtereaux ont semblé alors très complices, eux qui ont déjà travaillé ensemble par le passé, sur le film C'est la vie, sorti dans les salles en 2020.

En mars dernier, alors que ce deuxième projet en commun avec son chéri n'était qu'en construction, la lauréate du César 2019 de la meilleure actrice pour son rôle dans Jusqu'à la garde faisait quelques confidences sur leur collaboration. "Nous venons de tourner les Femmes du square, une comédie dramatique sur les nounous, dans laquelle j'incarne une mère qui porte un drame assez lourd. La première fois, pour C'est la vie, j'appréhendais un peu de mêler travail et vie intime, mais là, j'y suis allée en sachant que ce serait confortable, car Julien est un cinéaste qui sait ce qu'il veut, avec lequel on s'amuse, et j'ai une grande confiance dans sa direction", racontait-elle dans les pages de Femina.

Une vie "tournée vers la famille"

Elle expliquait alors vouloir rapprocher les frontières entre sa vie intime et sa vie d'artiste. "Cela se fait assez naturellement, car je n'ai rien à cacher. Je mène une vie confortable mais assez simple et très tournée vers la famille", se confiait la nièce de Michel Drucker, alors qu'elle est mère avec son chéri Julien d'une fille prénommée Martha, née en 2014. "Il n'empêche, je veille à garder un peu de mystère. Ma fonction étant de raconter des histoires et de me fondre dans des personnages, l'idéal est de rester neutre, notamment sur ses opinions. C'est d'ailleurs la difficulté de ce genre de film, dont le thème impose une forme d'engagement", avait-elle ajouté.

À noter qu'Elodie Navarre, Vidal Arzoni, Eye Haïdara, Assouma Sow et Bwanga Pilipili, qui jouent également Les Femmes du square, étaient eux aussi au rendez-vous pour cette avant-première.