Léa François maman sans complexes : "Je mange tout ce que je veux"

La vie n'a jamais été aussi belle pour Léa François. Le 24 novembre dernier, la jeune comédienne a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Louison qu'elle a accueillie avec son compagnon Simon. Bien que cet heureux événement, l'éloigne quelque temps des tournages de Plus belle la vie (France 3), Léa François ne chôme pas et, entre deux biberons, trouve le temps d'accorder des interviews.

Récemment, elle était à l'honneur dans le nouveau numéro du magazine Magicmaman. L'occasion de revenir sur sa grossesse, une période compliquée pour cette grande gourmande. "J'avais envie de pizza tout le temps... Ceci dit, c'est pareil quand je ne suis pas enceinte ! J'avais juste terriblement envie de tout ce que je n'avais pas le droit de manger, d'autant que je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Les sushis, le fromage et les oeufs à la coque m'ont particulièrement manqués !", confie-t-elle.

Aujourd'hui, elle est donc heureuse de pouvoir ne rien s'interdire. D'autant plus que, sans régime particulier, elle parvient à se débarrasser de ses kilos en trop. "Je trouve cette période absolument géniale : après avoir pris du poids chaque semaine alors que je faisais attention à ce que je mangeais pendant 9 mois, là, je mange tout ce que je veux et je maigris ! C'est le paradis !" Léa François ne compte pas se reposer sur ses lauriers pour autant et elle a pour projet de retrouver les salles de sport "d'ici à un mois ou deux" et de faire "deux fois par semaine de la course à pied et des abdos-fessiers-pompes sur les genoux, dès que j'aurais fait ma rééducation périnéale." Mais pour l'heure, son seul travail est de couvrir son adorable bébé de câlins.