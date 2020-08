Lea Michele maman : la star de Glee poste une craquante photo de bébé

Lea Michele est dans une situation délicate. Après avoir été au coeur d'une longue polémique concernant son comportement passé avec plusieurs collègues du show business, la jeune femme se fait très discrète sur les réseaux sociaux. Ainsi, alors qu'elle est récemment devenue maman pour la première fois, ce n'est même pas elle qui en a fait l'annonce. Elle a cependant posté une photo pour confirmer.

Sur son compte Instagram suivi par 6,4 millions d'abonnés, l'ancienne star de la série comico-musicale Glee a posté une photo en noir et blanc, représentant le pied de son bébé dans sa main et celle de son mari, l'homme d'affaires Zandy Reich. En légende, elle ajoute : "Pour toujours reconnaissante pour cette véritable bénédiction." Lea Michele, maman pour la première fois à 33 ans, a fait un jeu de mot en anglais sur ForEver (toujours) en insistant sur la fin du mot puisque son petit garçon se prénomme Ever Leo. Afin d'éviter de recevoir des messages d'insultes à cause de la récente polémique la concernant, elle a fermé la section des commentaires...

"Tout le monde est heureux et se porte bien. Ils sont extrêmement reconnaissants. Jusqu'à présent, le bébé est facile à vivre", avait dévoilé une source indiscrète auprès du site People peu après la venue au monde d'Ever Leo.

Alors qu'elle risque de payer cher les révélations sur son comportement odieux et, presque raciste, on imagine que Lea Michele est cependant sur un petit nuage depuis la naissance de son bébé. L'actrice et chanteuse, aussi vue dans la série Scream Queens, doit toutefois redoubler de vigilance en ces temps de pandémie de coronavirus. Les États-Unis sont d'ailleurs très touchés et notamment la Californie. La star réside à Los Angeles...

Pour rappel, Lea Michele a connu plusieurs coups durs sentimentaux avant de trouver l'élu de son coeur et le père de son enfant. La star avait longtemps été fiancée à Cory Monteith, mais l'acteur est mort d'une overdose en 2013. Par la suite, elle avait fréquenté le séduisant mannequin et ex-gigolo Matthew Paetz.

Lea Michele a épousé Zandy Reich en 2019 après avoir confirmé leur idylle deux ans plus tôt.