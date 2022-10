Léa Salamé, belle-mère chahutée : le fils de 11 ans de son compagnon Raphaël Glucksmann "l'engueule" !

L'écologie est plus que jamais au coeur de l'actualité. Il faut dire qu'atteindre les 30 degrés à la fin du mois d'octobre relève de l'exceptionnel mais traduit plus que jamais l'urgence climatique. Pour éveiller les consciences, plusieurs personnalités jouent de leur notoriété pour sensibiliser. Les jeunes générations, conscientes que leur avenir est en jeu, se bougent plus que jamais pour préserver leur quotidien et leur manière de vivre grandement détériorée. Parmi eux, il y a Alexandre. Le jeune adolescent de 11 ans a été à bonne école puisqu'il n'est autre que le fils de Raphaël Glucksmann, député européen très à cheval sur les principes des droits humains et la protection de l'environnement.

Sa belle-mère, Léa Salamé, star de Quelle époque ! et prochainement aux commandes de l'émission Aux arbres citoyens au côté d'Hugo Clément, en sait quelque chose puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire, la journaliste de 43 ans se fait remonter les bretelles par le jeune garçon. Dans les pages de Télé 2 Semaines, l'ancienne collègue de Laurent Ruquier a indiqué que les échanges étaient parfois tendus à la maison : "La question du climat m'est tombée dessus en fondant une famille. Mon beau-fils Alexandre, qui a 11 ans, ne parle que de ce sujet et est le premier à nous engueuler."

Léa Salamé l'assume. Malgré son entourage et l'implication de ses proches dans la cause, elle a encore beaucoup de chemin à faire sur la question. C'est donc une bonne chose pour elle de voir France Télévisions lui confier les rênes d'une émission sur le sujet : "Je me ferai l'interprète de ceux qui se posent des questions. Moi je m'en pose encore beaucoup. Je suis une écolo de la dernière heure et ne suis pas encore complètement convertie. Peut-être est-ce pour cela que France Télévisions m'a choisie."

Léa Salamé est sans doute prête à faire des sacrifices et des efforts par amour pour son homme et le fils de ce dernier. En couple depuis sept ans avec l'écrivain, la journaliste a eu un véritable coup de foudre pour l'invité d'On n'est pas couché à l'époque et cela n'avait rien à voir avec une surchauffe en plateau. Rien ne semble ternir le bonheur des amoureux depuis cette rencontre inattendue sur le petit écran. La température n'est visiblement pas descendue chez les tourtereaux mais pour une fois, c'est plutôt une bonne chose.