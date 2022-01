Léa Salamé présente sa soeur Louma : la ressemblance est frappante !

Léa Salamé est une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Révélée au grand public lorsqu'elle était chroniqueuse auprès de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, la journaliste de 42 ans a déjà fait ses preuves. Et au fil des années, elle partage un peu plus de sa vie privée. Avec son compagnon, l'homme politique Raphaël Glucksmann, leur fils Gabriel (4 ans), mais pas uniquement. Ce mercredi 12 janvier 2022, elle s'est saisie de ses réseaux sociaux afin de célébrer sa soeur.

Elle est née Hala Salamé, et a choisi de changer de prénom pour se faire appeler Léa. Ainsi, elle a les mêmes initiales que sa petite soeur, Louma Salamé. La cadette de la famille est à l'honneur sur le compte Instagram de l'animatrice. En effet, c'est son anniversaire ! En story, Léa Salamé partage alors deux photos, lui souhaitant du bonheur. Sur la première photo, Louma Salamé apparaît debout, lunettes de soleil sur le nez et vêtue d'une petite robe bleu marine. Et sur un deuxième cliché, la jeune femme prend la pose en mode portrait, en noir et blanc. Mèche brune sur le côté, grands yeux et visage angélique, la ressemblance avec sa soeur est frappante !

En revanche, les similitudes s'arrêtent là. Léa et Louma Salamé ont toutes les deux choisi des voies bien différentes. Si la première est journaliste, la seconde a étudié aux Beaux-Arts de Paris ou encore aux Arts décoratifs, de prestigieux établissements. Après plusieurs expériences à travers le monde – Paris, Doha ou encore Abu Dhabi, où elle a été débauchée pour prendre la tête de la communication du Louvre –, direction la Belgique et plus précisément Bruxelles. Louma Salamé y officie comme directrice générale de la Villa Empain, considérée comme un centre d'arts, appartenant à la Fondation Boghossian.

"Je voulais travailler dans le domaine de l'art, c'est ce que j'ai fait", a-t-elle résumé en 2015 dans le magazine des étudiants de Sciences Po baptisé Emile Magazine. De son côté, dans le même numéro, Ghassan Salamé, le père, s'est dit très fier de ses deux filles, nées des amours de l'ancien ministre libanais de la culture et ancien conseiller spécial du secrétaire de l'ONU avec Mary Boghossian, quant à elle issue d'une famille de diamantaires.