Léa Seydoux éjectée du casting d'un film érotique culte et remplacée par... Noémie Merlant !

On a beau se bâtir une prestigieuse carrière d'acteur, enchaîner les rôles dans des projets d'envergure et jouir d'une superbe réputation à l'international, on peut toujours connaître des revers. Malheureusement pour elle, l'actrice française Léa Seydoux vient de l'apprend à ses dépens et d'en faire les frais. En effet, comme le relatent nos confrères de Deadline, la comédienne de 37 ans vient d'être évincée d'un casting pour un ambitieux remake cinématographique. Une bien mauvaise nouvelle pour celle qui a déjà été épinglée sur un tournage.

L'interprète du personnage principal du film La Vie d'Adèle : Chapitre 1 et 2 a effectivement été victime d'un terrible changement de casting. La réalisatrice Audrey Diwan, à la tête du film, a ainsi fait part de la nouvelle, annonçant que Léa Seydoux ne jouera pas le rôle principal dans la nouvelle adaptation du roman érotique culte, Emmanuelle. "J'adore Léa Seydoux. Je veux faire un film avec elle dans le futur. Mais elle ne correspondait pas vraiment au personnage que j'imaginais", a-t-elle déclaré.

Léa Seydoux évincée... au profit d'une autre actrice française !

Pourtant, lors de l'annonce de cette production en mai 2022, la cinéaste se félicitait de pouvoir compter sur la petite-fille de Jérôme Seydoux. Pour la remplacer, elle a préféré miser sur une valeur montante du cinéma français de ces dernières années, l'explosive Noémie Merlant. Cette dernière, nommée aux César de cette année dans la catégorie de la meilleure actrice pour un second rôle suite à sa prestation dans L'Innocent de Louis Garrel, a notamment accédé à la notoriété avec les long-métrages Le ciel attendra ou Portrait de la jeune fille en feu. Sa performance devrait être particulièrement scrutée au moment de la sortie du film après ce changement de dernière minute.

Cependant, Léa Seydoux pourra se consoler auprès des siens. Actuellement en couple avec André Meyer depuis 2015, elle a eu un petit garçon avec son conjoint en janvier 2017. La famille vit ensemble à Paris. Nul qu'elle pourra compter sur eux pour se changer les esprits et repartir de l'avant.