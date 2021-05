Léa Seydoux et Vincent Cassel copains complices avec Iris Mittenaere : le trio s'illustre à Monaco

Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco n'étaient pas les seules stars en coulisses de l'E-Prix de Monaco ! Le 8 mai 2021, Vincent Cassel et Léa Seydoux ont eux aussi assisté à la victoire du pilote portugais Antonio Félix Da Costa lors de cette quatrième édition. Entre deux échanges avec le prince Albert, les deux comédiens ont pleinement affiché leur complicité, non loin d'une reine de beauté...

Après s'être donné la réplique dans les films La Belle et la Bête (2014) et Juste la fin du monde (2016), Léa Seydoux et Vincent Cassel partagent une jolie complicité qu'ils ont pleinement affichée lors de leur apparition vendredi sur le Rocher. Si l'acteur de 54 ans a plutôt misé sur la décontraction pour sa visite des paddocks, son amie égérie Louis Vuitton a quant à elle opté pour une tenue plus pointue en short en jean, bottes et veste sans manches. Le duo a ainsi pu retrouver en marge de la course le prince Albert de Monaco, quelque peu accaparé par ses jumeaux remuants, mais également Alejandro Agag, le patron de la formule E, ainsi que Jean Todt.

Les deux acteurs ont eu l'occasion de faire connaissance avec notre Miss France et Miss Univers 2016 : Iris Mittenaere ! La jolie brune de 28 ans s'est en effet offert une virée dans le Sud de la France avec son petit-ami et collaborateur Diego El Glaoui. Ravissante dans sa combinaison blanche (issue de sa collection 2020 pour la marque Morgan), Iris Mittenaere soutenait le pilote néo-zélandais Mitch Evans puisqu'elle était invitée par son écurie Jaguar. Malheureusement, ce dernier a vu sa victoire lui échapper au dernier moment...