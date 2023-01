Léa (Star Academy) : Ce gros béguin inattendu qu'elle a eu durant l'aventure, "il est trop beau !"

Le 15 octobre dernier, la Star Academy faisait son grand retour sur TF1. Les téléspectateurs faisaient alors la connaissance des 13 candidats qui allaient investir le château de Dammarie-les-Lys. Et au bout de six semaines d'aventure, ils n'étaient plus que quatre à se disputer la grande finale en direct, à savoir Enola, Léa, Louis et Anisha. C'est cette dernière qui a remporté l'émission, grâce aux votes du public. Mais ses camarades ont tout autant gagné en notoriété, plus particulièrement Léa. Que ce soit pour son tempérament de feu ou son habitude à se la jouer diva et sexy, la jeune chanteuse a souvent fait parler d'elle. Ce qui n'a pas manqué d'intéresser la Youtubeuse Mayadorable, laquelle a décidé de l'inviter sur sa chaîne Youtube.

Mais Léa n'a pas réalisé une simple interview, dont le résultat a été publié dimanche 1er janvier. En effet, elle a été soumise à un détecteur de mensonges. Et Mayadorable en a profité pour lui poser des questions personnelles, notamment autour de sa situation amoureuse. Ce fut alors l'occasion d'apprendre que, depuis sa sortie du château, Léa avait apparemment plusieurs options romantiques à sa disposition. "J'ai un ou deux/trois crushs", a-t-elle avoué, précisant avoir tout de même une préférence pour l'un d'entre eux en particulier : "Ça va. ça va tout doucement, c'est mon préféré des trois".

Viens on se marie quoi

Le béguin, Léa l'a également eu durant son aventure et de manière totalement inattendue. L'ex-candidate de la Une avait flashé pour un homme au sein du public lors d'un prime. "En fait, j'ai regardé dans le public. Quand tu regardes le public, tu vois la foule. Je vois un mec, il me regarde en mode fan de Léa de la Star Ac'. Je me dis 'putain, c'est ouf, il me regarde en mode fan, alors que moi, je le regarde en mode 'il est trop beau mais viens on se marie quoi' !", s'est-elle souvenue.

À 24 ans, Léa est donc plutôt du genre à jouer avec sa liberté, tout en légèreté. Il faut dire qu'avant d'intégrer la Star Academy, elle sortait d'une histoire plus "compliquée".