Léa (Star Academy), proche de Julien : elle lui fait une déclaration enflammée

L'émission Star Academy est désormais terminée, scellant la victoire d'Anisha, mais ses participants continuent de faire parler d'eux. En attendant de découvrir leur travail musical, les personnalités découvertes à la télévision s'affinent et leur complicité avec leurs pairs, ou leur mésentente, font couler de l'encre. Il y a évidemment la relation entre la gagnante et sa consoeur Léa, dont le tempérament volcanique n'a échappé à personne. Elle a mis les choses au clair, lasse d'être présentée comme une "harceleuse" par bon nombre d'internautes. La jeune femme a également fait part de sa proximité avec un autre candidat du show de TF1 dans une story sur Instagram.

Sur le réseau social, Léa a partagé une série de photos de Julien (voir dans notre diaporama). En légende, elle a écrit avec une plume enflammée : "Le plus beau, le plus sexy, le plus croustillant." Un message auquel elle a rajouté un émoji coeur. Ces photographies où le jeune homme pose tel un mannequin ont été prises par l'expert Cyril Perronace. Une publication likée par plus de 35 000 personnes comme son grand copain Louis ou encore l'une des animatrices de la Star Academy, Karima Charni.