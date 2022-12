"Je comprends pas" : Léa (Star Academy) fâchée avec Anisha ? Elle met enfin les choses au clair !

Une mise au point nette, qu'elle a confirmée quelques minutes plus tard en voyant qu'Anisha était elle-même spectatrice du live. "Oh salut Anisha, il faut qu'on se voie bientôt", a-t-elle dit à son amie, elle qui a déjà passé du temps avec Enola et Louis notamment depuis sa sortie. Pour enfin mettre un terme aux rumeurs ? On l'espère, surtout que les jeunes femmes semblent s'apprécier, malgré des différences certaines de caractère.

"Tu mérites"

D'ailleurs, quelques jours après la finale, Léa avait souhaité un bon anniversaire à la gagnante de cette édition 2022 de la Star Academy, sans oublier de lui préciser que celle-ci "mérite" tout ce qui lui arrive. Une phrase pleine de fair-play, qui prouve que la jeune fan de Beyonce plaisante régulièrement en déclarant qu'elle aurait dû gagner.

En tout cas, on peut voir qu'elle a tenu sa promesse envers Tiana : dans le château, celle-ci lui avait expliqué qu'elle viendrait la voir chez elle, en région parisienne, et rencontrerait sa famille. C'est désormais chose faite, pour le plus grand bonheur de la benjamine de l'émission, "trop contente" de revoir sa complice hors du château.

Les deux jeunes filles, en live, ont abordé tous les sujets sur lesquels leurs abonnés les ont interrogées et ont promis de réitérer l'exercice avec d'autres académiciens dans les prochaines heures. Avec Anisha aussi, pour enfin dissiper tous les malentendus ?