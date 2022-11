Star Academy : Julien encore nominé, son frère Mathieu Canaby s'agace et dénonce un désavantage

Mercredi, en fin de journée, le verdict est tombé et ce sont quatre nouveaux élèves qui se sont retrouvés nominés dans la Star Academy. Une fois les désormais traditionnelles évaluations terminées, Michaël Goldman les a retrouvés pour faire son annonce. Malheureusement pour eux, Anisha, Tiana, Stan et Julien seront en danger samedi soir prochain, lors du cinquième prime de la compétition.

Les jeunes candidats n'ont pas su gérer leur stress durant leur passage devant le corps professoral, lequel était cette fois basé sur l'improvisation. Ils n'avaient en effet qu'une heure pour préparer une chanson tirée au hasard. Après quoi, ils devaient piocher un thème soit de théâtre soit de danse et s'y prêter. Pour Julien, rien ne s'est passé comme il le fallait. Alors que le jeune chanteur de 20 ans était en pleine remontée, il a complètement loupé ses évaluations. Malade, il a tenté de chanter mais s'est arrêté en plein milieu de sa chanson. Et au lieu de reprendre l'air de Lucie, de Pascal Obispo, que les profs l'encourageaient à continuer, il a décidé de partir. "Je suis désolé, j'ai vraiment tout zappé, ça ne sert à rien. C'est impossible pour moi, donc je ne peux pas", a-t-il déclaré, sans vouloir se battre davantage pour sa place. "J'ai bossé, mais je suis le dernier à passer (...) Je ne fais que dormir depuis tout à l'heure (...) Je suis dégoûté", a-t-il également ajouté. Le résultat était donc sans appel pour Michaël Goldman qui a atteint son seuil de tolérance.

Pour la troisième fois depuis le début de la saison, Julien risque donc de quitter l'aventure. Un déchirement pour son grand frère Mathieu Canaby. En story Instagram, ce dernier a partagé ses regrets, défendant avec fidélité celui qui suit ses traces dans la musique. "Ce mec réussit tous ses primes mais pas ses évaluations...", s'est-il d'abord désolé. Et de continuer : "Sans déconner, pour ceux qui ont vu, il était carrément désavantagé. 1h pour apprendre leur chanson, ok ils étaient tous dans le même bateau, mais devoir attendre derrière que tout le monde passe et se souvenir de sa chanson (surtout quand on ne l'a connaît pas), c'est hard de ouf. Il l'avait en plus aux répets ! Surtout qu'il a grave bossé cette semaine, il était motivé de ouf... En plus, il est malade. Ça me rend fou !!"

Mathieu Canaby a ensuite sollicité l'aide des internautes en leur demandant de voter en masse pour son petit frère qui, il le sait, a encore beaucoup de potentiel. "Faut pas qu'il sorte maintenant, il est en train de se révéler petit à petit, il a grandi, il commence à comprendre mais ses pertes de confiance et les quelques désavantages qu'il a eu lui ont une fois de plus foutu sur le banc des nominés..." Il faudra attendre samedi soir pour connaître le choix du public !